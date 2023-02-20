​Клопп усыпал комплиментами Анчелотти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» не поскупился на комплименты для рулевого мадридской команды Карло Анчелотти.

«Карло – самый расслабленный тренер, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Это прекрасный человек. Он фантастический, скромный, очень умный и приятный. В плане управления футболистами он находится на совершенно другом уровне по сравнению со всеми нами. Я очень уважаю его и восхищаюсь им», - сказал Клопп журналистам.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» стартует на «Энфилде» 21 февраля в 23:00 по московскому времени.