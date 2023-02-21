Винисиус стал рекордсменом по голам в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дважды поразил ворота Алиссона Бекера в первом тайме матча на «Энфилде».

22-летний футболист отличился на 21-й и 36-й минутах, позволив «Реалу» быстро отыграться после неудачного старта. Сегодняшние голы стали для Винисиуса четвёртым и пятым в четырёх матчах против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов – и именно бразилец теперь является рекордсменом по количеству забитых мячей в ворота мерсисайдцев в самом престижном еврокубке за всю историю.

Команды ушли на перерыв при счёте 2:2. Следить за ходом матча «Ливерпуля» против «Реала» можно на сайте Liveresult.ru.