Каррагер: «Никогда не видел, чтобы «Ливерпуль» так уничтожали на «Энфилде» в Европе»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями после крупного поражения мерсисайдцев от мадридского «Реала».

«Сливочные» добились победы со счётом 5:2 на «Энфилде», несмотря на два быстрых гола Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха.

«Сейчас мне не очень хорошо, но я должен отдать должное «Реалу». Браво, это было что-то. Я никогда не видел, чтобы какая-либо команда приехала на «Энфилд» и так уничтожила «Ливерпуль» в еврокубках. Стыдно», – заявил телеэксперт, работающий на Sky Sports.

15 марта команда Юргена Клоппа попытается совершить невозможное – отыграть отставание в три гола в Мадриде.