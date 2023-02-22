«Ливерпуль» установил антирекорд Лиги чемпионов

Великолепное начало не спасло «Ливерпуль» от сокрушительного поражения в матче с «Реалом» в родных стенах.

Коллектив Юргена Клоппа повёл со счётом 2:0 уже на 14-й минуте благодаря голам Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха, однако затем пропустил пять безответных мячей от мадридцев в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно информации Opta, это первый в истории Лиги чемпионов случай, когда команда, которая вела 2:0 по ходу встречи, уступила с разницей в три гола.

Ответный матч «Реала» с «Ливерпулем» пройдёт 15 марта в Испании. Правило гостевых голов более не действует, поэтому любая победа «красных» с разницей в три гола переведёт игру в овертайм.