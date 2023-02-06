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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа пропустит клубный чемпионат мира, в «Реале» обеспокоены состоянием вратаря

06 Февраля 2023 • 00:54 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
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21.02 23:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сможет сыграть в ближайших матчах.

В воскресенье бельгиец травмировался на предматчевой разминке, из-за чего пропустил встречу с «Мальоркой» (0:1). Согласно новым сведениям от издания Marca, Куртуа практически не имеет шансов восстановиться до завершения клубного чемпионата мира. В «Реале» серьёзно обеспокоены состоянием основного стража ворот, а сам футболист надеется вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт 21 февраля.

Напомним, что 8 февраля «сливочные» встретятся с «Аль-Ахли» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Тибо Куртуа
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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