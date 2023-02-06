Куртуа пропустит клубный чемпионат мира, в «Реале» обеспокоены состоянием вратаря

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сможет сыграть в ближайших матчах.

В воскресенье бельгиец травмировался на предматчевой разминке, из-за чего пропустил встречу с «Мальоркой» (0:1). Согласно новым сведениям от издания Marca, Куртуа практически не имеет шансов восстановиться до завершения клубного чемпионата мира. В «Реале» серьёзно обеспокоены состоянием основного стража ворот, а сам футболист надеется вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт 21 февраля.

Напомним, что 8 февраля «сливочные» встретятся с «Аль-Ахли» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира.