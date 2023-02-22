Анчелотти: «При счёте 2:0 вспомнил о матче против «Манчестер Сити» – сегодня получилось ещё лучше»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Ливерпулем» (5:2).

«Сливочные» в фирменной манере смогли перевернуть игру, когда всё шло по сценарию соперников. На голы Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха мадридцы ответили дублями Винисиуса и Карима Бензема, а также голом Эдера Милитао.

«После провального старта мы не теряли уверенности, постепенно захватывая контроль. Мы были очень эффективны впереди, и особенно выделялся Винисиус.

При счёте 2:0 я вспомнил о прошлогоднем матче с «Манчестер Сити» в надежде на повторение того сценария – но здесь получилось даже лучше. Однако это противостояние ещё не завершено», – цитирует BBC Анчелотти.