Модрич: «Я понимаю, что «Ливерпуль» хочет взять у «Реала» реванш, но мы будем готовы»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в рамках первой игры ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, поединок на «Энфилде» стартует завтра в 23:00 по московскому времени.

«Я понимаю, что «Ливерпуль» хочет взять у «Реала» реванш за последние очные встречи между командами, это нормально. Тем не менее, мы будем готовы», – цитирует Модрича Mirror Football.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Также мерсисайдцы уступили «королевскому клубу» в решающем матче турнира в 2018 году. В целом у «Ливерпуля» 0 побед в последних 6 матчах с «Реалом».