​Мостовой назвал фаворита в паре «Ливерпуль» - «Реал»

Уже в 1/8 финала Лиги чемпионов пересекутся прошлогодние финалисты турнира – «Ливерпуль» и «Реал». В преддверии первого матча между этими командами своими мыслями о дуэли поделился известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«В этой паре фаворитом я считаю «Реал». Но в первом матче, который состоится в Англии, шансы соперников 50 на 50. Достаточно многое зависит от того, сможет ли у испанцев выйти на поле Карим Бензема. Его отсутствие станет для команды существенной потерей», - высказался Мостовой, чьи слова приведены на страницах Vprognoze.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Реалом» стартует на «Энфилде» 21 февраля в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в прошлом году «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0.