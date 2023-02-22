Остановите, Клоппу надо срочно выйти: «Ливерпуль» продолжает страдать

Во вторник «Ливерпуль» потерпел сокрушительное поражение в Лиге чемпионов, пропустив пять голов от «Реала». После такого выступления мерсисайдцев с новой силой пошли разговоры об увольнении Юргена Клоппа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о положении немца.

Когда на 14-й минуте Салах забил второй гол в ворота «Реала», показалось, что «Ливерпуль» способен в Лиге чемпионов в этом сезоне выступить удачно. Однако это был лишь всплеск. В ответ «Реал» забил пять голов и решил свою задачу по выходу в четвертьфинал. Едва ли кто-то верит, что «Ливерпуль» сумеет на «Сантьяго Бернабеу» отыграть отставание в три мяча.

«Ливерпуль» проваливает сезон. Летом команду считали претендентом на победу в Премьер-лиге, однако сейчас мерсисайдцы лишь восьмые. Отметим, что подопечные Клоппа отстают от четвёртого «Тоттенхэма» на семь очков, а от пятого «Ньюкасла» – на шесть, имея два матча в запасе по отношению к «шпорам» и один – к «сорокам». «Ливерпуль», конечно, может запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, но сделать это будет сложно. И даже в этом случае можно будет говорить о чудесном спасении, но не об удачном сезоне.

Виноват ли в этом результате Клопп? На самом деле проще всего обвинить тренера в неудачах сезона. Ведь именно наставник ответственен за результат. Если же говорить о конкретных эпизодах, то можно, например, вспомнить, как «Реал» забил третий и четвёртый голы, и это точно была командная недоработка, за которую Клоппа стоит критиковать.

Можно также говорить, что у игроков «Ливерпуля» не хватает мотивации в этом сезоне после неудач прошлого. Наверное, это тоже вопрос, который можно задавать Клоппу. В конце концов просто видно, что отдельные футболисты действуют не так ярко, как раньше. Клопп пытался решить проблемы результатов тактическими ходами, но они оказались неудачными.

Тем не менее было бы неверно именно немца делать полностью ответственным за результаты. Есть много причин, на которые он не влияет, но они сказались на результате. Можно вспомнить, что руководство клуба в угоду коммерческому турне не дало Клоппу провести привычную предсезонную подготовку. Вместо закладывания физики «Ливерпуль» поехал в турне по Азии, где невозможно было заложить необходимый фундамент. Итог этого сказался быстро – уже в самом начале сезона случился вал мышечных травм у игроков «Ливерпуля». Если вспомнить, что клуб не мог найти нового врача, и предсезонка проходила вовсе без него, то вопросов возникает ещё больше.

Очевидно, что «Ливерпуль» напрочь провалил трансферную кампанию. По какой-то причине мерсисайдцы и летом, и даже зимой, когда проблемы были очевидны, занимались лишь подписанием нападающих. Дарвин Нуньес и Коди Гакпо на фоне ухода Мане, травм Диаса и Жоты – это хорошие ходы. Однако у «Ливерпуля» катастрофические проблемы в середине поля. Далеко не от хорошей жизни в основном составе играет 18-летний Стефан Байчетич. При всём уважении к испанцу он пока не выглядит суперигроком, но у Клоппа просто нет выбора. Кейта не заиграл, Хендерсон и Фабиньо не показывают футбола хорошего уровня, про Алькантару и говорить как-то нет смысла.

Увольнение Клоппа сейчас было бы скорее шагом эмоциональным и едва ли кардинально повлияет на результат. У «Ливерпуля» есть серьёзные внутренние проблемы, которые не решаются тактическими решениями. Чтобы мерсисайдцы вернулись на свой уровень, необходимо летом осуществить мощную трансферную кампанию и дать Клоппу возможность провести привычную подготовку. Смена же тренера сама по себе может и не дать результата, тем более быстрого. Мучения «Челси» – наглядный пример.

Роман Андреев