Мадридский «Реал» довёл счёт до разгромного в матче с «Ливерпулем»

Похоже, этим вечером «королевский клуб» не остановить – в ворота «Ливерпуля» влетел уже пятый по счёту мяч. Его автором стал Карим Бензема, оформивший в вечерней игре дубль, на табло – 2:5.

А как хорошо всё начиналось для «красных» в этой игре – счёт открыл изящным голом пяткой Дарвин Нуньес, спустя 10 минут преимущество удвоил Мохамед Салах. Однако к перерыву на табло благодаря голам Винисиуса Жуниора горело равенство, а в первые полчаса первого тайма «Реал» и вовсе довёл счёт до разгромного точными ударами дважды Карима Бензема и Эдера Милитао.

Трансляция этого исторического поединка - на портале Liveresult.ru.