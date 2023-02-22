Кроос – о своём будущем: «Я ещё не решил»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос вновь ответил на вопрос о своём будущем.

Немецкий футболист продолжает выбирать между завершением карьеры и продлением контракта с «Реалом». Клуб хотел бы сохранить хавбека в своих рядах ещё на один сезон.

«Моё будущее? Я ещё не принял решение, но могу заверить, что уже скоро я окончательно определюсь и обо всём сообщу», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова 33-летнего игрока после матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», в котором «сливочные» победили со счётом 5:2.

Тони Кроос принял участие в 31 поединке «Реала» в нынешнем сезоне, отметившись двумя ассистами и четырьмя голами.