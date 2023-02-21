Винисиус – второй самый молодой игрок, забивший за «Реал» в трёх матчах Лиги чемпионов кряду

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вновь огорчил «Ливерпуль».

Бразилец отыграл один гол в проходящем сейчас матче на «Энфилде» на 21-й минуте, а спустя ещё 15 минут отметился дублем и установил на табло равенство – 2:2. Как отмечает Opta, отличившись сегодня, Винисиус (22 года и 224 дня) стал самым молодым после Рауля игроком, забивавшим в трёх подряд матчах «Реала» в Лиге чемпионов. Знаменитый испанский экс-форвард сделал это в декабре 1999 года в возрасте 22 лет и 163 дней.

«Ливерпуль» и мадридский «Реал» встречаются в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Следить за ходом игры поможет текстовая трансляция, представленная на сайте Liveresult.ru.