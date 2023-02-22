Фердинанд: «Реал» невероятен»

Бывший английский защитник Рио Фердинанд восхитился игрой мадридского «Реала» в матче с «Ливерпулем» (5:2).

Команда Карло Анчелотти добилась волевой победы на «Энфилде», сделав серьёзный шаг на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов перед ответной игрой в Испании, которая пройдёт 15 марта.

«Класс «Реала» – это просто нечто. Я не считал команду претендентом на победу в этом сезоне, но после сегодняшнего вечера у нас нет другого выхода, кроме как вновь внести «Реал» в число фаворитов. Нужно отдать должное всем игрокам мадридцев – у них невероятный характер», – приводят английские СМИ слова Фердинанда.