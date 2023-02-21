Нуньес забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов на «Энфилде»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес установил рекорд, поразив ворота мадридского «Реала».

Уругваец открыл счёт в первом матче 1/8 финала уже на третьей минуте и десятой секунде. По данным Opta, этот гол стал самым быстрым для «Ливерпуля» в матчах Лиги чемпионов в родных стенах.

Чуть позднее Мохамед Салах удвоил преимущество «красных», однако у «сливочных» быстро нашёлся свой ответ – один мяч на 21-й минуте отыграл Винисиус Жуниор. За текстовой трансляцией поединка можно следить на сайте Liveresult.ru.

Ответный матч «Реала» против «Ливерпуля» состоится 15 марта в на «Сантьяго Бернабеу».