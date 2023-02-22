Давление на главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа серьёзно усилилось после того, как команда проиграла «Реалу» со счётом 2:5 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Красные» сохраняют мизерные шансы на проход дальше. При этом у них неважно идут дела и в чемпионате Англии – на текущий момент мерсисайдцы занимают восьмое место в таблице.

Как сообщает CaughtOffside, возможную отставку Юргена Клоппа в руководстве клуба обсуждали ещё до матча с «Реалом». По данным источника, один из боссов «Ливерпуля» выступил с мнением, что ситуация нуждается в «освежении», ведь «многие игроки потеряли аппетит к игре».

Отмечается, что окончательное решение по будущему Юргена Клоппа ещё не принято. Если «Ливерпуль» решит увольнять немца, то предоставит ему возможность самому уйти в отставку из уважения к его достижениям в клубе.