Во вторник вечером в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов будут играть «Ливерпуль» и «Реал». Фанаты английской команды попытались помешать выспаться футболистам «сливочных». Ночью они принялись запускать фейерверки около отеля, в котором остановился мадридский клуб. Видео появилось в социальных сетях.

Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Не пропустите!

Напомним, что «Ливерпуль» и «Реал» играли в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Испанцы победили со счётом 1:0.