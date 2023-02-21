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Лига чемпионов

​Фанаты «Ливерпуля» пытались помешать игрокам «Реала» выспаться видео

21 Февраля 2023 • 14:36 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1 2.40 X 3.45 2 3.15
Через 7 ч. 50 мин.

Во вторник вечером в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов будут играть «Ливерпуль» и «Реал». Фанаты английской команды попытались помешать выспаться футболистам «сливочных». Ночью они принялись запускать фейерверки около отеля, в котором остановился мадридский клуб. Видео появилось в социальных сетях.

 

Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Не пропустите!

Напомним, что «Ливерпуль» и «Реал» играли в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Испанцы победили со счётом 1:0.

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Реал Мадрид Ливерпуль
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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