Игрок «Ливерпуля» Фабиньо высказался о матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Бразилец отметил, что победы в двух последних турах чемпионата Англии придали мерсисайдцам уверенности, и теперь им необходимо перенести этот настрой на игру с «Реалом».

«Это будет действительно важный матч с «Реалом», и мы уверены, что наши болельщики поддержат нас. Нам остаётся лишь приложить все усилия и изо всех сил стараться выиграть матч», — цитирует Фабиньо официальный сайт английского клуба.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, 21 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.