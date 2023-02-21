Байчетич – самый молодой игрок, выходящий в старте «Ливерпуля» на матч ЛЧ

Испанско-сербский молодой полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич стал самым молодым игроком, который когда-либо выйдет на матч Лиги чемпионов УЕФА в стартовом составе «красных». Фактом делится статистический портал Opta.

Напомним, игра «Ливерпуля» против мадридского «Реала» стартует в 23:00 по московскому времени, Байчетич может выйти на поле в страте в возрасте 18 лет и 122 дней – моложе него никто в составе «Ливерпуля» в старте на матч ЛЧ не появлялся.

В текущем сезоне в активе молодого игрока уже 14 появлений на поле в составе своего клуба, в которых ему удалось отличиться одним забитым голом – в ворота «Астон Виллы» в рамках АПЛ.