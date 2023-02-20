Клопп: «У «Реала» есть чему поучиться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт завтра на «Энфилде» в 23:00 по московскому времени.

«Реал» никогда не теряет свою уверенность за одну секунду У них есть чему поучиться. В 2021 году мы играли с ними на их тренировочной базе и проиграли 3:1. Затем мы заставили их хорошо поработать на «Энфилде» при пустом стадионе. Тот матч закончился вничью 0:0. Тем не менее, прямо сейчас – это совершенно разные команды», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» также обыграл «Ливерпуль» в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов со счётом 1:0 благодаря голу Федерико Вальверде.