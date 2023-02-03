Милитао рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может не сыграть в ближайших матчах команды.

Из-за повреждения бразилец был вынужден покинуть поле на 36-й минуте сегодняшнего поединка Ла Лиги против «Валенсии». Степень серьёзности травмы пока не выявлена, однако, как отмечают испанские СМИ, 25-летний центрбек может не успеть восстановиться до первой встречи «Реала» с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, которая пройдёт 21 февраля в Англии.

Эдер Милитао отыграл 26 матчей за коллектив Карло Анчелотти в нынешнем сезоне во всех соревнованиях, четырежды поразив ворота соперников.