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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

03 Февраля 2023 • 00:43 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Валенсия
окончен

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может не сыграть в ближайших матчах команды.

Из-за повреждения бразилец был вынужден покинуть поле на 36-й минуте сегодняшнего поединка Ла Лиги против «Валенсии». Степень серьёзности травмы пока не выявлена, однако, как отмечают испанские СМИ, 25-летний центрбек может не успеть восстановиться до первой встречи «Реала» с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, которая пройдёт 21 февраля в Англии.

Эдер Милитао отыграл 26 матчей за коллектив Карло Анчелотти в нынешнем сезоне во всех соревнованиях, четырежды поразив ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Эдер Милитао
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