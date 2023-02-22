«Реал» забил 5 мячей в матче плей-офф Лиги чемпионов во всего лишь третий раз в своей истории

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сражается в гостевом матче с «Ливерпулем», игра получается очень результативной, действующий обладатель трофея, мадридский «Реал», забил уже пять голов.

Как оказалось, мадридцы забили пять мячей в матче плей-офф Лиги чемпионов во всего лишь третий раз в своей истории - в апреле 2012 года с кипрским «Апоэлем» со счетом 5:2, а также с немецким «Шальке» в феврале 2014 года - 6:1. Сейчас же от мадридцев страдает, конечно же, куда более именитый клуб.

Следить за событиями игры между «Ливерпулем» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.