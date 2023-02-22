Бензема: «Настоящий «Реал» появился на поле после 15-й минуты»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о ходе игры против «Ливерпуля» (5:2) на «Энфилде».

Английский коллектив забил на четвёртой и 14-й минутах, а затем не смог сдержать натиск «сливочных».

«Мы плохо начали. Болельщики на «Энфилде» оказывали на нас давление, и мы знали, что это будет происходить, но после 15-й минуты на поле всё же появился настоящий «Реал». Соперник лучше провёл старт, но мы были готовы. Голы всегда меняют игру, и сегодня переломными стали мячи Винисиуса. Хочу поблагодарить наших болельщиков – они были 12-м игроком «Реала» в этот вечер», – цитирует BBC Бензема, отметившегося дублем.