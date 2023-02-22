Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ошибки вратарей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5).

Второй гол «Ливерпуль» забил в ворота «Реала» после того, как Тибо Куртуа, при попытке выбить мяч, промахнулся по нему, а Мохамед Салах подобрал игровой снаряд и отправил в ворота.

Голкипер Алиссон Бекер тоже ошибся при выносе мяча. В концовке первого тайма вратарь выбивал мяч и попал в Винисиуса Жуниора, после чего игровой снаряд залетел в ворота.

«Я считаю, что много в большом футболе вратарей хороших и все ошибаются. И лучшие ошибаются. Я бы не назвал их самыми лучшими, Доннарумма тоже очень хорош. На цвет и вкус (смеется)… Ошибки допускают все, я думаю, волнение, давление трибун где-то. Все мы люди, все мы ошибаемся», — сказал Гуренко.