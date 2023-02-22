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Лига чемпионов

Гуренко – об ошибках Куртуа и Алиссона: «Я бы не назвал их лучшими» эксклюзив

22 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать
Ливерпуль
2:5
Реал Мадрид
окончен

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ошибки вратарей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5).

Второй гол «Ливерпуль» забил в ворота «Реала» после того, как Тибо Куртуа, при попытке выбить мяч, промахнулся по нему, а Мохамед Салах подобрал игровой снаряд и отправил в ворота.

Голкипер Алиссон Бекер тоже ошибся при выносе мяча. В концовке первого тайма вратарь выбивал мяч и попал в Винисиуса Жуниора, после чего игровой снаряд залетел в ворота.

«Я считаю, что много в большом футболе вратарей хороших и все ошибаются. И лучшие ошибаются. Я бы не назвал их самыми лучшими, Доннарумма тоже очень хорош. На цвет и вкус (смеется)…  Ошибки допускают все, я думаю, волнение, давление трибун где-то. Все мы люди, все мы ошибаемся», — сказал Гуренко.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Сергей Гуренко Лига Чемпионов Тибо Куртуа Алиссон Бекер
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