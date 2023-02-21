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Лига чемпионов

«Реал» чаще всех обыгрывал «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

21 Февраля 2023 • 21:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1 2.30 X 3.65 2 3.15
Через 0 ч. 39 мин.

Мадридский «Реал» – явно не любимый соперник «Ливерпуля» в самом престижном еврокубке.

Сегодня в 23:00 по московскому времени действующие финалисты встретятся вновь – на этот раз уже на стадии 1/8 финала. По данным Opta, «сливочные» чаще любой другой команды обыгрывали мерсисайдцев в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов за всё время – пять раз в девяти поединках. Трижды победа оставалась за «Ливерпулем», ещё в одном случае была зафиксирована ничья. Примечательно, что две победы «Реала» над «красными» пришлись на финалы турнира в сезонах 2017/18 (3:1) и 2021/22 (1:0).

Первая встреча нового противостояния пройдёт на «Энфилде». Ответный матч состоится 15 марта на «Сантьяго Бернабеу».

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Реал Мадрид Ливерпуль
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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Ливерпуль Ливерпуль
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