Катастрофа «Ливерпуля» случилась в 200-м матче Клоппа на «Энфилде»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» пропустил пять мячей от действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе, мадридского «Реала».

Как оказалось, игроки «Ливерпуля» таким выступлением испортили Юргену Клоппу юбилей - этот матч был для него 200-м в карьере тренера «Ливерпуля», проведенном на родном стадионе клуба «Энфлилд». Но отметить круглую дату приличествующим образом футболисты не сумели.

Напомним, что ответный матч этих двух команд состоится пятнадцатого марта в Мадриде. Но его, похоже, уже можно считать формальностью.