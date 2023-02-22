Бензема стал первым по голам в ворота «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема оформил дубль в сегодняшней выездной игре против «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов. Тем самым, француз стал лидером среди всех игроков по голам в ворота «Ливерпуля» в рамках ЛЧ – их у него набралось шесть.

Ранее такого статуса был удостоен Винисиус Жуниор – у молодого бразильца – пять голов в ворота мерсисайдцев, два из них он забил в текущем матче. Четыре гола – у бывшего иваурийского форварда «Челси» Дидье Дрогба.

Напомним, что «Реал» отыгрался со счёта 0:2 и теперь громит подопечных Юргена Клоппа на выезде – 5:2.