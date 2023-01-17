Клопп надеется на возвращение Жоты до матча с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота близок к возвращению в строй после травмы.

Из-за повреждения португалец не появлялся на поле с октября и был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре. По словам главного тренера Юргена Клоппа, на которого ссылается The Athletic, 26-летний игрок уже приступил к лёгким тренировкам. Рулевой рассчитывает на возвращение форварда в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт 21 февраля в Англии.

Диогу Жота принял участие в восьми встречах «Ливерпуля» в текущем сезоне, отметившись пятью результативными передачами.