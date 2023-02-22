«О господи»: Клоппу не понравились вопросы о Винисиусе и Модриче

Во вторник вечером «Ливерпуль» потерпел крупное домашнее поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:5. После игры рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп не был доволен тем, что журналисты принялись задавать ему вопросы об игроках «сливочных».

Клопп коротко ответил «ага» на вопрос о том, является ли Винисиус Жуниор одним из лучших футболистов в мире. Дальше – больше. У тренера «Ливерпуля» спросили, заслуживает ли Лука Модрич нового контракта.

«О господи. Вам, похоже, не интересны мои проблемы, а это – не одна из них. Это фантастический игрок, и я уверен, что «Реал» и Карло Анчелотти сделают всё правильно», - сказал Клопп.