«Реал» забил «Ливерпулю» четыре мяча в гостях, команда Анчелотти уступала со счётом 0:2

Мадридский «Реал» полностью перевернул ход игры против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. После начала второго тайма «королевский клуб» забил ещё два гола, сделав счёт 4:2 в свою пользу. Эдер Милитао и Карим Бензема отличились на 47-й и 55-й минутах соответственно.

Напомним, что начало игры было полностью за «Ливерпулем» - хозяева благодаря удару пяткой от Дарвина Нуньеса открыли счёт, а чуть позже преимущество в счёте удвоил Мохамед Салах. Но дубль Винисиуса Жуниора сделал цифры на табло равными к концу первого тайма.

Трансляцию увлекательной встречи на «Энфилде» проводит портал Liveresult.ru, на командам предстоит сыграть ещё чуть более получаса игрового времени.