Клопп: «Винисиуса уже можно назвать легендой «Реала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже считает 22-летнего Винисиуса Жуниора легендой мадридского «Реала». Напомним, бразилец проводит свой пятый сезон на «Сантьяго Бернабеу».

«Винисиуса уже можно назвать легендой «Реала», даже несмотря на его возраст», – сказал Клопп на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Винисиус сыграл очень важную роль в победе «Реала» в Лиге чемпионов и Ла Лиге. В финале еврокубка против «Ливерпуля» бразилец отдал результативную передачу на Федерико Вальверде, который забил победный гол.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса 16 голов и 7 результативных передач во всех турнирах.