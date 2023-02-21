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Клопп: «Винисиуса уже можно назвать легендой «Реала»

21 Февраля 2023 • 10:50 Комментировать
Ливерпуль
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Реал Мадрид
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Через 11 ч. 31 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже считает 22-летнего Винисиуса Жуниора легендой мадридского «Реала». Напомним, бразилец проводит свой пятый сезон на «Сантьяго Бернабеу».

«Винисиуса уже можно назвать легендой «Реала», даже несмотря на его возраст», – сказал Клопп на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Винисиус сыграл очень важную роль в победе «Реала» в Лиге чемпионов и Ла Лиге. В финале еврокубка против «Ливерпуля» бразилец отдал результативную передачу на Федерико Вальверде, который забил победный гол.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса 16 голов и 7 результативных передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Юрген Клопп Винисиус Жуниор
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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