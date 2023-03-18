Победный гол и незабитый пенальти Дзюбы, два удаления, автогол: «Локомотив» устроил переворот в игре с «Краснодаром»

Московский «Локомотив» и «Краснодар» сошлись в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч РПЛ состоялся 18 марта на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив» все удачные матчи после рестарта сезона оставляет на чемпионат России, а неудачные – на кубок. Посреди недели «железнодорожники» Кубок России покинули, уступив «Акрону», зато смог отдохнуть Артём Дзюба, тот матч пропускавший. «Краснодар» сыграл удачнее, переиграв «Ахмат», в хорошем настроении, но в уставшем состоянии «быки» прибыли в Москву.

Однако начали гости матч прекрасно. «Краснодар» больше владел мячом, лучше атаковал и справедливо счёт открыл. Правда, для начала зазвенела перекладина. Мозес приблизился к воротам и пробил в соперника, на добивании успел Сперцян, в касание пробивший мощно, но немного неточно – мяч попал в каркас ворот. Вот только всего три минуты горевал «Краснодар», в следующей толковой атаке «быки» счёт открыли.

Эдуард Сперцян от угла поля навесил в центр штрафной площади, Алонсо умудрился выиграть борьбу у Дзюбы и пробил в угол – 0:1. Моментально мог сравнять счёт Камано, но умудрился пробит мимо пустого угла ворот, замыкая фланговый прострел. Простил «Локо». За что вскоре получил второй гол: Кордоба подвинул Конти у штрафной площади, пробил и с помощью рикошета переиграл Лантратова – 0:2.

И вновь после гола «Краснодара» москвичи должны были забивать сами. Сперцян наступил Смольникову на ногу в своей штрафной площади, арбитр долго отсматривал повтор, но всё же указал на «точку». На восьмой добавленной к первому тайму минуте Артём Дзюба пошёл бить пенальти, но не смог переиграть Агкацева. Пробил форвард чуть левее центра ворот, где и взял мяч голкипер «Краснодара».

«Локо» в первом тайме выстрадал всё своё невезение и на вторую половину вышел каким-то сверхзаряженным. Наир Тикнизян сразу же бьёт с дальней дистанции – сотрясает перекладину, в следующей же атаке Пиняев накручивает двоих и простреливает. Баринов замыкает плотным ударом, Агкацев парирует в Сергея Волкова, от которого мяч в итоге и закатывается в сетку – 1:2.

Проходит всего четыре минуты, и Глушенков продирается в штрафную площадь после собственных действий и передачи пяткой от Дзюбы, а в завершении бьёт низом – 2:2. Следом Рамирес упрощает задачу «Локомотиву». Рамирес пытался обыграть Баринова, заодно ударив того локтем по лицу – вторая жёлтая карточка и удаление. На это событие «Локомотив» отреагировал очень быстро, уже спустя три минуты был забит победный мяч.

Пиняев с левого края подал в штрафную площадь, Баринов пробил в перекладину, а Дзюба забрал отскок и пробил уже по пустым воротам – 3:2. «Локо» решил добавить интриги своим удалением. Смольников дерзко оттолкнул соперника от мяча, уже имея жёлтую карточку. В формате 10 на 10 «Краснодар» мог отыграться: Кади у штрафной площади мяч обработал, убрал под правую и едва не закрутил под штангу – Лантратов просто провожал мяч глазами.

В итоге «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2 в мегасобытийном матче, опять победив в рамках РПЛ.