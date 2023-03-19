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​Баринов ответил на вопрос, остались ли в «Локомотиве» безразличные

19 Марта 2023 • 15:57 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Краснодар
окончен

В прошлом году капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов говорил, что в команде есть игроки, которым безразлична ситуация. После волевой победы над «Краснодаром» (3:2) Баринов ответил на вопрос, остались ли к «Локо» такие футболисты.

«Не буду говорить о том, что было в прошлом сезоне. Сегодня все молоды, все бились, все довольны. Конечно, не хватает болельщиков на стадионе, но что поделать.

Есть ли у меня к кому-то претензии как у капитана? Нет, все большие молоды. Все бились, сражались… во втором тайме», - сказал Баринов. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».

«Локомотив» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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