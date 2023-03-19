Смородская: «Трансфер Дзюбы уже можно считать успешным»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о победном мяче форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в матче с «Краснодаром».

«Дзюба молодец. Пять голов за три матча РПЛ выглядит хорошо. Не забил пенальти, но потом исправился. Этот трансфер уже можно считать успешным», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

При этом функционер считает, что пока рано говорить о возможном продлении контракта с 34-летним нападающим, который истекает в конце текущего сезона.

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:2. Благодаря победе «красно-зеленые» поднялись на 11-е место в РПЛ, набрав 22 очка.