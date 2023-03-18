​Дзюба в основе: «Локомотив» и «Краснодар» назвали составы

Субботнюю программу 20-го тура чемпионата России будет закрывать матч между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Рулевой московской команды Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких игроков: Лантратов, Смольников, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Баринов, Миранчук, Карпукас, Пиняев, Дзюба, Камано.

Наставник краснодарских «быков» Владимир Ивич, в свою очередь, доверил место на поле таким футболистам: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Олусегун, Дэвид.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.