Гаджиев: «Локомотив» не случайно опустился на дно, это зависело от управления клубом»

Бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Локомотив» в нынешнем сезоне вынужден бороться за выживание. Напомним, «железнодорожники» только в прошлом туре выбрались из зоны стыковых матчей, обыграв «Ахмат».

«Локомотив» не случайно опустился на дно. Это не зависело от футболистов. Это зависело от управления клубом», – цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

В субботу московский «Локомотив» встретится у себя дома с «Краснодаром» в рамках очередного тура Российской премьер-лиги. Команда победила в двух последних матчах чемпионата, забив четыре гола и пропустив всего один.