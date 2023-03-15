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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Локомотив» не случайно опустился на дно, это зависело от управления клубом»

15 Марта 2023 • 14:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Локомотив» в нынешнем сезоне вынужден бороться за выживание. Напомним, «железнодорожники» только в прошлом туре выбрались из зоны стыковых матчей, обыграв «Ахмат».

«Локомотив» не случайно опустился на дно. Это не зависело от футболистов. Это зависело от управления клубом», – цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

В субботу московский «Локомотив» встретится у себя дома с «Краснодаром» в рамках очередного тура Российской премьер-лиги. Команда победила в двух последних матчах чемпионата, забив четыре гола и пропустив всего один.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гаджи Гаджиев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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