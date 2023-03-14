Пиняев – лучший в РПЛ по участиям в ударах после сольных проходов

Молодой полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев, согласно статистике портала Opta, является лучшим в текущем сезоне РПЛ по участиям в ударах после сольных проходов.

Так, у 18-летнего игрока 22 удара и 7 передач под удар после сольных проходов в 13 матчах этого сезона - в среднем 2,2 участия за матч. Под сольным проходом статистики понимают проход игрока с мячом на пять и более метров.

На втором месте полузащитник «Зенита» Малком Филипе и форвард «Спартака» Квинси Промес – 1,8. Третье делят два игрока «Оренбурга» - Джимми Марин и Брайан Мансилья – у обоих показатель равен 1,7.