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Пиняев – лучший в РПЛ по участиям в ударах после сольных проходов

14 Марта 2023 • 17:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Молодой полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев, согласно статистике портала Opta, является лучшим в текущем сезоне РПЛ по участиям в ударах после сольных проходов.

Так, у 18-летнего игрока 22 удара и 7 передач под удар после сольных проходов в 13 матчах этого сезона - в среднем 2,2 участия за матч. Под сольным проходом статистики понимают проход игрока с мячом на пять и более метров.

На втором месте полузащитник «Зенита» Малком Филипе и форвард «Спартака» Квинси Промес – 1,8. Третье делят два игрока «Оренбурга» - Джимми Марин и Брайан Мансилья – у обоих показатель равен 1,7.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Пиняев
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