Динияр Билялетдинов: «Чем больше у сборной международных матчей – тем лучше»

Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов оценил возможное участие сборной России в товарищеском турнире, который организует Футбольная ассоциация Центральной Азии (ЦАФА). Новость об этом появилась днём 13 марта, сам турнир предварительно назначен на третью декаду июня 2023 года.

«Очень положительно оцениваю такую идею, ведь чем больше у сборной международных матчей – тем лучше. И даже подобные товарищеские турниры – это уже особая история», - заявил Билялетдинов «Чемпионату».

Также экс-полузащитник сказал, что ему будет интересно посмотреть сейчас на основной костяк российской сборной, так как товарищеский турнир предполагает в себе не один матч, а серию.