Локомотив - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В главном матче дня в РПЛ сыграют «Локомотив» и «Краснодар». «Железнодорожники» проиграли три поединка в Кубке, но в основном турнире дважды победили на выезде, включая успешный матч против «Ахмата» в формате 9 на 11. «Быки» хорошо выглядят в 2023 году, провалив только стартовую игру против ЦСКА. Добавим, что москвичи не могут одолеть данного соперника на протяжении четырех матчей.

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