Борис Игнатьев: «Матч «Локомотива» и «Краснодара» станет хорошим экзаменом для обеих команд»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 20 тура РПЛ с очень интригующей вывеской. В нём сегодня вечером сойдутся столичный «Локомотив» и «Краснодар».

«Это будет хорошим экзаменом и проверкой для обеих команд. «Краснодар» хорошо проявил себя в последней встрече с «Динамо» в РПЛ. Посмотрим, что команды представляют собой на самом деле», - рассказал Игнатьев «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» удачно начал весеннюю часть РПЛ, обыграв в гостях «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0). Благодаря этому подопечные Михаила Галактионова вышли из опасной зоны стыковых матчей и поднялись на 12 место.

«Краснодар» победил в двух матчах подряд – сначала в РПЛ обыграл столичное «Динамо» (3:1), а после в Кубке России разгромил «Ахмат» - 3:0.