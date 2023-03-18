Билялетдинов: «Не знаю, фаворит ли «Локомотив» в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов не стал бы приписывать своему бывшему клубу статус фаворита в грядущем матче против «Краснодара» в рамках РПЛ.

«Не сказал бы, что «Локомотив» - это фаворит в матче с «Краснодаром». «Горожане» неплохо сыграли в Кубке России против «Ахмата». А «Локомотив» разочаровал в первом тайме игры с «Акроном», а потом поздно спохватился», - рассказал экс-игрок порталу Metaratings.

«Железнодорожники» и «быки» сойдутся сегодня на «РЖД Арене» в Москве в рамках 20 тура РПЛ. Матч стартует в 19:30, время – столичное.