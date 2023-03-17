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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий сравнил Пиняева с Винисиусом Жуниором

17 Марта 2023 • 18:54 Комментировать
Локомотив Москва
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Краснодар
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Через 23 ч. 46 мин.

Знаменитый российский специалист Леонид Слуцкий высказался о форварде столичного «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Пиняев — наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей — российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов», — заявил экс-наставник ЦСКА, «Рубина» и сборной России в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

По его мнению, с возрастом Сергей может превратиться в футболиста, схожего с Антуаном Гризманном. Слуцкий также вспомнил, что «Рубин» обсуждал возможный переход Пиняева в более молодом возрасте, когда тот был целью клубов РПЛ.

Напомним, что Сергей Пиняев стал футболистом «Локомотива» в январе нынешнего года, перейдя из «Крыльев Советов». В пяти матчах в футболке «железнодорожников» форвард забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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