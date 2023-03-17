Слуцкий сравнил Пиняева с Винисиусом Жуниором

Знаменитый российский специалист Леонид Слуцкий высказался о форварде столичного «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Пиняев — наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей — российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов», — заявил экс-наставник ЦСКА, «Рубина» и сборной России в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

По его мнению, с возрастом Сергей может превратиться в футболиста, схожего с Антуаном Гризманном. Слуцкий также вспомнил, что «Рубин» обсуждал возможный переход Пиняева в более молодом возрасте, когда тот был целью клубов РПЛ.

Напомним, что Сергей Пиняев стал футболистом «Локомотива» в январе нынешнего года, перейдя из «Крыльев Советов». В пяти матчах в футболке «железнодорожников» форвард забил один мяч.