Григорян: «Если Дзюбы не будет, у «Краснодара» будет больше шансов»

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян порассуждал о грядущем матче «Локомотива» и «Краснодара».

«Локомотив» может выиграть в том случае, если Артём Дзюба сыграет. Но в том случае, если Дзюбы не будет, у «Краснодара» будет больше шансов на успех», - рассказал Григорян в эфире «Матч ТВ». Отметим, что в последнем официальном матче «Локомотива» Дзюба не сыграл - он состоялся на рабочей неделе в Кубке России против «Акрона».

По мнению эксперта, он давно не видел такого настроенного «Краснодара».

«Я вижу, что у ребят глаза горят, особенно у Кордобы», - отметил Григорян.

Один из самых громких поединков 20 тура РПЛ намечен на 18 марта, 19:30 по московскому времени. Место встречи – московская «РЖД Арена» в Черкизово.