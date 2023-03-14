Юран: «Глушаков — настоящий профессионал»

Российский тренер «Химок» Сергей Юран высказался о полузащитнике «Пари НН» Денисе Глушакове и форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«В паре они могли бы усилить любую команду, включая «Спартак». Кроме, пожалуй, «Зенита», у которого своя селекционная стратегия. Я работал с Глушаковым — это настоящий профессионал», — передает слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что во время совместной работы с Глушаковым в «Химках», футболист был образцом на тренировках, лидером и его помощником.

Напомним, минувшей зимой Глушаков перебрался из «Химок» в «Пари НН», а Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».