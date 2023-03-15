Генич: «Попросил Слуцкого организовать встречу с Дзюбой, но Артём отказался»

Известный комментатор Константин Генич рассказал о своих отношениях с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

Напомним, ранее футболист резко высказался в сторону журналиста, заявив о готовности поговорить с ним по-мужски.

Генич рассказал, что просил известного тренера Леонида Слуцкого организовать ему встречу с Дзюбой, однако форвард отказался.

«Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артём отказался», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Комментатор признался, что хотел бы поговорить с Дзюбой и разрешить конфликтную ситуацию, но так как футболист не хочет общаться, он больше не будет искать с ним встречи.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» четыре матча и забил три гола.