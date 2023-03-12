Дзюба: «Я в «Локомотиве» уже как свой»

Опытный форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей физической форме после нескольких полных матчей за клуб.

«Физически я готов на все 100%, здесь огромное спасибо скажу нашим тренерам Михалычу (Михаил Галактионов – Ред.) и Анатоличу (Олег Левин – Ред.). Безумно их благодарю за доверие ко мне. Я приложу все усилия, чтобы помочь «Локомотиву», я здесь чувствую себя уже как свой», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, что 34-летний россиянин стал игроком «Локомотива» лишь в начале прошедшего февраля. До перехода он пытался более трёх месяцев найти себе новый клуб и работал над своей физической формой индивидуально.