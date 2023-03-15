Баринов: «Не хочу говорить о Турции, я игрок «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о сорвавшемся переходе в «Бешикташ». Напомним, минувшей зимой турецкий клуб хотел подписать 26-летнего россиянина, однако стороны не договорились о цене за футболиста.

«Слухи о переходе в «Бешикташ»? Не хочу говорить о Турции. Я игрок футбольного клуба «Локомотив», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «железнодорожников» 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.