Камоцци: «Итальянские клубы спрашивали у меня о Сперцяне»

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 22-летнего хавбека заинтересован «Милан».

«Эдуард — очень талантливый футболист, он способен заиграть в большом клубе. «Милан»? Почему бы и нет. Некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о нем», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив 8 результативных передач.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.