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Камоцци: «Итальянские клубы спрашивали у меня о Сперцяне»

13 Марта 2023 • 18:15 Комментировать
Милан
...
Салернитана
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Через 3 ч. 28 мин.

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 22-летнего хавбека заинтересован «Милан».

«Эдуард — очень талантливый футболист, он способен заиграть в большом клубе. «Милан»? Почему бы и нет. Некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о нем», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив 8 результативных передач.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Краснодар Франко Камоцци Эдуард Сперцян
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МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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