Галактионов объяснил замену Миранчука в матче с «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему заменил полузащитника Антона Миранчука после первого тайма матча 1/4 финала Кубка России (Пуль регионов) против «Акрона» (1:1, 6:7 — пен).

По словам специалиста, 27-летний Миранчук был готов провести на поле все 90 минут встречи, однако качество игры футболиста не устроило тренерский штаб.

«Есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило. Это касается не только Антона, но и других футболистов. Мы добавили более скоростных игроков, которые привнесли свежесть в игру», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 23 игры, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. После 19 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.