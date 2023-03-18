Как «Локомотив» отыгрался и повёл в матче с «Краснодаром» - видео

«Локомотив» играет с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ. После провального первого тайма, в котором «железнодорожники» пропустили два гола подряд и не забили пенальти, они смогли всё исправить после перерыва. Уже в стартовые пять минут после возобновления игры «Локомотив» забил дважды после ударов Дмитрия Баринова и Максима Глушенкова. А вскоре попадание Баринова в перекладину привело к голу Артёма Дзюбы, который добавил мяч в сетку.

Второй и третий гол в ворота «быков» - вашему вниманию.