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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Краснодар» сделает всё, чтобы выиграть Кубок России»

18 Марта 2023 • 08:17 Комментировать
Локомотив Москва
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Краснодар
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Через 10 ч. 49 мин.

Российский тренер Сергей Балахнин выделил своего фаворита в текущем розыгрыше Кубка России. Им он видит «Краснодар» - команду, которая в четвертьфинале Пути регионов разгромно обыграла в гостях «Ахмат» - 3:0.

«Краснодар» сделает всё, чтобы выиграть Кубок в этом сезоне, они делают ставку на этот турнир. Владимир Ивич постепенно выстраивает игру, команда очень здорово проводит последние матчи», - рассказал Балахнин «РБ Спорт».

Он добавил, что «Ростов» вряд ли сосредоточится на Кубке России так сильно, как это может сделать «Краснодар», так как команде Валерия Карпина сейчас важнее побороться за медали чемпионата России – в нём ростовчане на данный момент идут на третьем месте с 38 завоёванными очками.

Напомним, что в полуфинале Пути регионов по итогам жеребьёвки «быки» встретятся с земляками из «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Балахнин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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